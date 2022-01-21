Bardages pour domicile gamme PROLIN CLASSIQUE par CANJAERE

La gamme PROLIN Classique : sont réalisés à partir d’un pin traité en autoclave classe IV (biocides organiques) resséchés par process thermovide lors de l’huilage. Aspect brut de sciage huilé incolore ou coloré par ajout de pigment (3 couleurs possibles).

PROLIN classique est de par sa texture un matériau nature et authentique adapté aux architectures régionales, comme aux projets les plus « design ».

Huile pigmentée : la couleur nécessite un ravivage tous les 7 ans.

Huile incolore : un huilage est nécessaire la première année suivi tous les deux à trois ans en fonction de l’exposition aux intempéries et de la teinte que l’on veut conserver.

Entretien simple et rapide puisqu’il ne faut que nettoyer la surface et ensuite appliquer directement Renov’lin (incolore ou pigmenté). Mise en garde : Sans entretien les bardages se patineront en grisant.



Avantages produit :