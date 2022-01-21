ConnexionS'abonner
Fermer

Bardages pour domicile gamme PROLIN CLASSIQUE par CANJAERE

Partager le produit
CANJAERE

La gamme PROLIN Classique : sont réalisés à partir d’un pin traité en autoclave classe IV (biocides organiques) resséchés par process thermovide lors de l’huilage. Aspect brut de sciage huilé incolore ou coloré par ajout de pigment (3 couleurs possibles).

PROLIN classique est de par sa texture un matériau nature et authentique adapté aux architectures régionales, comme aux projets les plus « design ».

Huile pigmentée : la couleur nécessite un ravivage tous les 7 ans.

Huile incolore : un huilage est nécessaire la première année suivi tous les deux à trois ans en fonction de l’exposition aux intempéries et de la teinte que l’on veut conserver.

Entretien simple et rapide puisqu’il ne faut que nettoyer la surface et ensuite appliquer directement Renov’lin (incolore ou pigmenté). Mise en garde : Sans entretien les bardages se patineront en grisant.
 

Avantages produit :

  • Longue durée de vie
  • L’huile évite les reprises d’humidité et également les phénomènes de délavage des matières actives du traitement fongicide et insecticide
  • L’huile stabilise le bardage ; les lames vieillissent sans déformations
  • Faible entretien, produit non filmogène ; pas d’écaillage, pas de farinage
  • Propriétés mécaniques conservées
  • Tenue de la couleur, deux cas possibles : Pigmenté, le bardage garde sa couleur et Incolore, le bardage grise moins vite et de manière plus homogène qu’un bois non huilé

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Essence : Pin ou Épicéa du Nord
Caractéristiques : choix AB classe de risque III ou IV en fonction de l’essence (fongicides et insecticides) CTBB +
Protection : sous process thermovide à l’huile PROLIN destiné à sécher, protéger et stabiliser les bois
Couleur : incolore ou pigmenté jaune, rouge ou marron
Pose : selon DTU 41.2

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • Autre

Divers

bardages

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CANJAERE - Batiweb

CANJAERE est le spécialiste du traitement du bois Le bois est un matériau noble aux...

ROUTE DE HAM LES MOINES
08090 TOURNES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.