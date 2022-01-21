Bardages pour domicile gamme PROLIN CLASSIQUE par CANJAERE
La gamme PROLIN Classique : sont réalisés à partir d’un pin traité en autoclave classe IV (biocides organiques) resséchés par process thermovide lors de l’huilage. Aspect brut de sciage huilé incolore ou coloré par ajout de pigment (3 couleurs possibles).
PROLIN classique est de par sa texture un matériau nature et authentique adapté aux architectures régionales, comme aux projets les plus « design ».
Huile pigmentée : la couleur nécessite un ravivage tous les 7 ans.
Huile incolore : un huilage est nécessaire la première année suivi tous les deux à trois ans en fonction de l’exposition aux intempéries et de la teinte que l’on veut conserver.
Entretien simple et rapide puisqu’il ne faut que nettoyer la surface et ensuite appliquer directement Renov’lin (incolore ou pigmenté). Mise en garde : Sans entretien les bardages se patineront en grisant.
Avantages produit :
- Longue durée de vie
- L’huile évite les reprises d’humidité et également les phénomènes de délavage des matières actives du traitement fongicide et insecticide
- L’huile stabilise le bardage ; les lames vieillissent sans déformations
- Faible entretien, produit non filmogène ; pas d’écaillage, pas de farinage
- Propriétés mécaniques conservées
- Tenue de la couleur, deux cas possibles : Pigmenté, le bardage garde sa couleur et Incolore, le bardage grise moins vite et de manière plus homogène qu’un bois non huilé
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Essence : Pin ou Épicéa du Nord
Caractéristiques : choix AB classe de risque III ou IV en fonction de l’essence (fongicides et insecticides) CTBB +
Protection : sous process thermovide à l’huile PROLIN destiné à sécher, protéger et stabiliser les bois
Couleur : incolore ou pigmenté jaune, rouge ou marron
Pose : selon DTU 41.2
Matériaux
- Bois
Labels et certifications
- Autre
Divers
bardages
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
