Revêtement de sol en bois terrasses PROLIN par CANJAERE

CANJAERE

Une terrasse huilée PROLIN installée par Canjaere possède des lames rainurées en pin traité. Le bois ainsi usiné et traité est un matériau idéal pour recouvrir vos terrasses, réaliser des caillebotis ou habiller des passerelles. Nous disposons d’une gamme complète de profils que ce soit ondés ou rainurés.

Un revêtement de sol en bois est soumis à des conditions extrêmes et nécessite une grande attention au niveau de la mise en œuvre.

Canjaère vous apporte tous son savoir-faire pour une terrasse véritablement traitée et protégée.

La technologie Prolin s’est donc imposée pour garantir un bois stable et durable.
 

Avantages produit :

  • Idéal pour recouvrir vos terrasses, réaliser des caillebotis ou habiller des passerelles
  • Gamme complète de profils : ondés ou rainurés
  • Terrasse véritablement traitée et protégée
  • Bois stable et durable

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Essence : Pin du Nord
Classe de risque : IV
Protection : Reséché sous process thermovide à l’huile incolore
Profil : Raboté 4 faces

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • Autre

Divers

Terrasses

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

CANJAERE

CANJAERE est le spécialiste du traitement du bois

ROUTE DE HAM LES MOINES
08090 TOURNES
France

Plus d'informations


