Revêtement de sol en bois terrasses PROLIN par CANJAERE

Une terrasse huilée PROLIN installée par Canjaere possède des lames rainurées en pin traité. Le bois ainsi usiné et traité est un matériau idéal pour recouvrir vos terrasses, réaliser des caillebotis ou habiller des passerelles. Nous disposons d’une gamme complète de profils que ce soit ondés ou rainurés.

Un revêtement de sol en bois est soumis à des conditions extrêmes et nécessite une grande attention au niveau de la mise en œuvre.

Canjaère vous apporte tous son savoir-faire pour une terrasse véritablement traitée et protégée.

La technologie Prolin s’est donc imposée pour garantir un bois stable et durable.



Avantages produit :