Bardages pour domicile gamme ECO par CANJAERE

CANJAERE

La gamme éco : assure un traitement du bois optimal pour veiller à la création d’un bardage respectueux de l’environnement.

Types de traitement sont possibles :

  • Celbor classe III : produit de préservation incolore.
  • AC 500 classe III ou IV pour le pin du Nord : produit à base de cuivre de couleur légèrement verte, qui évoluera sous l’action du soleil pour ensuite avoir une teinte plus miel, qui finira par griser.
  • Possibilité d’avoir une pigmentation marron en option.
     

Avantages produit :

  • Solution fiable et économique qui garantit une grande durée de vie du produit.
  • Bardage préservé des attaques de champignons et des insectes.
  • Possibilité de peindre, vernir, lasurer

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Profils : bois raboté, brut de sciage ou brossé
Essences : le pin du Nord, l’épicéa, le mélèze, le douglas
Pose : suivant DTU 41.2

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • Autre

  Maison individuelle
CANJAERE - Batiweb

CANJAERE est le spécialiste du traitement du bois Le bois est un matériau noble aux...

ROUTE DE HAM LES MOINES
08090 TOURNES
France

