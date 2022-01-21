Bardages pour domicile gamme ECO par CANJAERE

La gamme éco : assure un traitement du bois optimal pour veiller à la création d’un bardage respectueux de l’environnement.

Types de traitement sont possibles :

Celbor classe III : produit de préservation incolore.

AC 500 classe III ou IV pour le pin du Nord : produit à base de cuivre de couleur légèrement verte, qui évoluera sous l’action du soleil pour ensuite avoir une teinte plus miel, qui finira par griser.

Possibilité d’avoir une pigmentation marron en option.



Avantages produit :