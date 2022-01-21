Bardages pour domicile gamme ECO par CANJAERE
La gamme éco : assure un traitement du bois optimal pour veiller à la création d’un bardage respectueux de l’environnement.
Types de traitement sont possibles :
- Celbor classe III : produit de préservation incolore.
- AC 500 classe III ou IV pour le pin du Nord : produit à base de cuivre de couleur légèrement verte, qui évoluera sous l’action du soleil pour ensuite avoir une teinte plus miel, qui finira par griser.
- Possibilité d’avoir une pigmentation marron en option.
Avantages produit :
- Solution fiable et économique qui garantit une grande durée de vie du produit.
- Bardage préservé des attaques de champignons et des insectes.
- Possibilité de peindre, vernir, lasurer
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Profils : bois raboté, brut de sciage ou brossé
Essences : le pin du Nord, l’épicéa, le mélèze, le douglas
Pose : suivant DTU 41.2
Matériaux
- Bois
Labels et certifications
- Autre
Divers
Bardages
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
