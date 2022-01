CANJAERE est le spécialiste du traitement du bois

Le bois est un matériau noble aux multiples qualités pouvant être utilisé à tous les stades de la construction. Depuis une dizaine d'années en France, le bois s'est imposé comme un matériau de choix pour habiller habitats, esplanades, terrasses et même murs anti-bruit. Il est aussi utilisé pour réaliser des structures comme des pergolas, piscines, pontons ou autres.

La société CANJAERE a axée son développement vers l’usinage et le traitement des bois destinés à l’extérieur. Pour pouvoir répondre aux multiples attentes de notre clientèle dans ce domaine, CANJAERE met en œuvre différents types de traitements adaptés aux conditions d’utilisation. La notion de développement durable renforce notre conviction que le traitement des bois doit rester une affaire de spécialistes à la recherche de solutions raisonnées.

C’est dans cet esprit que nous avons innové en développant la protection à l’huile de lin. De cette technique découle une gamme de produits que nous avons nommée PROLIN.

CANJAERE, c'est aussi une expérience de plus de vingt années dans l'ignifugation des bois en autoclave. Renforcer la résistance au feu des revêtements bois est une nécessité dans les établissements recevant du public (ERP) et pour les façades des bâtiments de plus de deux étages.

Pour ces utilisations spécifiques, nous répondons aux besoins des architectes et des maîtrises d'œuvre en appliquant cette technique au cas par cas.

Le savoir-faire de CANJAERE :