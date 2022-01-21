ConnexionS'abonner
Fermer

Bardages pour domicile gamme PROLIN NATURE par CANJAERE

Partager le produit
CANJAERE

La gamme PROLIN Nature : sont réalisés à partir d’essences naturellement durables stabilisées à l’huile sous prossec thermovide. L’aspect du bardage huilé PROLIN est raboté ou brossé (huilé incolore.

PROLIN nature laisse le bois s’exprimer en lui assurant une protection des plus naturelles tout en stabilisant le bois pour maintenir les lignes architecturales des constructions.

Si l’on veut maintenir la couleur initiale du bardage, un huilage est nécessaire la première année suivi tous les deux à trois ans en fonction de l’exposition de la façade aux intempéries.

Prolin n’étant pas filmogène, on ne voit pas apparaître d’écaillage, de farinage ou de problèmes inhérents à un film vieilli.

L’entretien est simple et rapide puisqu’il ne faut que nettoyer la surface et ensuite appliquer le Renov’lin.
 

Avantages produit :

  • Longue durée de vie
  • L’huile évite les reprises d’humidité et également les phénomènes de délavage des matières actives du traitement fongicide et insecticide
  • Grâce à l’huile, le bardage est stabilisé et les lames vieillissent sans tuilages, ni fentes excessives. Les propriétés mécaniques sont conservées
  • Le bardage grise moins vite et de manière plus homogène

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Essences : Mélèze (raboté), Red Cedar (raboté), Douglas (raboté), Épicéa (raboté ou brossé)
Pose : suivant DTU 41.2

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • Autre

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CANJAERE - Batiweb

CANJAERE est le spécialiste du traitement du bois Le bois est un matériau noble aux...

ROUTE DE HAM LES MOINES
08090 TOURNES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.