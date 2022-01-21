Bardages pour domicile gamme PROLIN NATURE par CANJAERE

La gamme PROLIN Nature : sont réalisés à partir d’essences naturellement durables stabilisées à l’huile sous prossec thermovide. L’aspect du bardage huilé PROLIN est raboté ou brossé (huilé incolore.

PROLIN nature laisse le bois s’exprimer en lui assurant une protection des plus naturelles tout en stabilisant le bois pour maintenir les lignes architecturales des constructions.

Si l’on veut maintenir la couleur initiale du bardage, un huilage est nécessaire la première année suivi tous les deux à trois ans en fonction de l’exposition de la façade aux intempéries.

Prolin n’étant pas filmogène, on ne voit pas apparaître d’écaillage, de farinage ou de problèmes inhérents à un film vieilli.

L’entretien est simple et rapide puisqu’il ne faut que nettoyer la surface et ensuite appliquer le Renov’lin.



Avantages produit :