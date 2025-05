Bati-support universel

Découvrez notre nouveau bâti-support universel

notre nouveau bati support certifié NF a été conçu pour vous faire gagner du temps

Tout a été pensé pour faciliter l’installation de ce nouveau bâti. Ses pieds autobloquants sont préinstallés dans le bon sens. La hauteur est ajustable jusqu’à 200 mm et il dispose d’un système de fixation murale à montage rapide. Pour plus de simplicité, le coude d’évacuation est ajustable sans avoir à démonter la pipe. Ce qui permet un montage rapide et efficace, réduisant considérablement le temps de mise en œuvre.

Il est facile à entretenir grâce à son réservoir de 12 cm de profondeur et sa contre-plaque transparente qui permettent un accès simplifié et une visibilité accrue sans casser le mur.

Econome en eau, il est équipé :

Mécanisme à remplissage à débit différé (0,5l d’eau économisé à chaque chasse)

Mécanisme réglable en 2,6/4L

Il est garanti 5 ans, son châssis est traité anticorrosion et son réservoir est isolé contre la condensation.