BePOSITIVE, le salon national de la transition énergétique revient en force en 2023
À l’heure du défi climatique et de la crise énergétique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. Boostées par les engagements européens et les réglementations environnementales, elles doivent aussi s’adapter à des contextes incertains.
Plus que jamais, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, le numérique, et l’innovation sont au cœur de la trajectoire à suivre pour une gestion optimisée et responsable de l’énergie.
Dans ce contexte, BePOSITIVE favorise la transversalité des marchés et le dialogue en réunissant tous les acteurs des filières bâtiment et énergie : ceux qui déploient, ceux qui industrialisent et ceux qui installent les nouvelles solutions de la transition énergétique. Le salon leur propose des réponses concrètes autour de 4 grands secteurs d’exposition. Cette édition abordera également 3 thématiques phares qui sont au cœur de l’actualité des filières : l’emploi et la formation, la digitalisation de l’énergie et la construction durable.
Après une édition 2021 marquée par les restrictions liées à la crise sanitaire, cette prochaine édition redonnera toute son envergure à ce rendez-vous incontournable. Durant 3 jours, tous les acteurs engagés pour la transition énergétique sont attendus pour échanger et découvrir les dernières innovations du marché !
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
EUROBOIS 2022 du 14 au 17 juin 2022 - Euroexpo Lyon
Venez du 14 au 17 juin 2022 à l'Euroexpo Lyon. Découvrez de nouvelles solutions et rencontrez vos fournisseurs et partenaires en un seul et même lieu. Formez-vous...
Bepositive, le salon national de la transition énergétique - du 14 au 16 décembre 2021
BePOSITIVE est le seul salon français dédié exclusivement aux enjeux et aux solutions de la transition énergétique. Rendez-vous du 14 au 16 décembre 2021 à...