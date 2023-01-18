ConnexionS'abonner
Fermer

BePOSITIVE, le salon national de la transition énergétique revient en force en 2023

Partager le produit
GL events

À l’heure du défi climatique et de la crise énergétique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. Boostées par les engagements européens et les réglementations environnementales, elles doivent aussi s’adapter à des contextes incertains.
Plus que jamais, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, le numérique, et l’innovation sont au cœur de la trajectoire à suivre pour une gestion optimisée et responsable de l’énergie.

Dans ce contexte, BePOSITIVE favorise la transversalité des marchés et le dialogue en réunissant tous les acteurs des filières bâtiment et énergie : ceux qui déploient, ceux qui industrialisent et ceux qui installent les nouvelles solutions de la transition énergétique. Le salon leur propose des réponses concrètes autour de 4 grands secteurs d’exposition. Cette édition abordera également 3 thématiques phares qui sont au cœur de l’actualité des filières : l’emploi et la formation, la digitalisation de l’énergie et la construction durable.
Après une édition 2021 marquée par les restrictions liées à la crise sanitaire, cette prochaine édition redonnera toute son envergure à ce rendez-vous incontournable. Durant 3 jours, tous les acteurs engagés pour la transition énergétique sont attendus pour échanger et découvrir les dernières innovations du marché !

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

GL events - Batiweb

Bienvenue dans le monde de l'évènement. Fort de plus de 40 ans d’expérience,...

59 quai Rambaud
69002 LYON
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.