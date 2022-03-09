BIM Manager gestion de patrimoine

Code formation catalogue/site web : C3691

Les gestionnaires du patrimoine doivent améliorer constamment la qualité des informations à leur disposition, afin de fiabiliser les données.

Le BIM avec son référentiel de données unique de tous les composants d'un ouvrage a la capacité d'attacher des informations non-graphiques au modèle de la phase construction à la phase d’exploitation. De ce fait le BIM améliore la gestion de patrimoine.