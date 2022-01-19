BXV - Solution pour portails coulissants résidentiels et collectifs par CAME FRANCE

BXV est une solution pour portails coulissants résidentiels et collectifs jusqu'à 1000 kg.

Un moteur 24 Volts, connectable au CAME Cloud, conçu à la fois pour l’usage intensif d’une grande copropriété mais également pour les petites installations résidentielles.

Les avantages du moteur en 24 Volts sont : l'arrêt quasiment immédiat du moteur en cas d'obstacle en ouverture et en fermeture du portail, usage intensif et aussi la possibilité d'ajouter 2 batteries de secours pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.



Avantages produit :