BXV - Solution pour portails coulissants résidentiels et collectifs par CAME FRANCE
BXV est une solution pour portails coulissants résidentiels et collectifs jusqu'à 1000 kg.
Un moteur 24 Volts, connectable au CAME Cloud, conçu à la fois pour l’usage intensif d’une grande copropriété mais également pour les petites installations résidentielles.
Les avantages du moteur en 24 Volts sont : l'arrêt quasiment immédiat du moteur en cas d'obstacle en ouverture et en fermeture du portail, usage intensif et aussi la possibilité d'ajouter 2 batteries de secours pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.
Avantages produit :
- Automatisme doté d'un encodeur également dans la version rapide
- Prédisposition pour le fonctionnement en cas de coupure de courant
- Prédisposition pour l’installation de fins de course magnétiques et d'un système de chauffage
- Carte électronique avec borniers, écran et mémoire jusqu'à 250 utilisateurs
- Autodiagnostic des dispositifs de sécurité
- Connexion vis-à-vis au moyen de l’accessoire RSE
- Développé avec la technologie CONNECT pour la gestion numérique à distance par le biais d'une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur vantail : 14 à 20 m
Poids vantail : 400 à 1000 kg
Moteur : 24 Volts
Module pignon : 4
Garantie : 3 ans
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Portails
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
