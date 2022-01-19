XVIA - tourniquet tripode par CAME FRANCE
XVIA est un tourniquet tripode motorisé pour passages à haute fréquence également avec transpondeur.
Le tourniquet est doté en série, des deux côtés, d’un afficheur multifonction et peut intégrer l’antenne pour le lecteur de cartes magnétiques (en option) aussi bien sur la version Manchester 125 KHz que sur la version MiFare 13,56 MHz. XVIA est doté en outre d’un afficheur de signalisation à leds installé en série des deux côtés du tourniquet.
Avantages produit :
- Structure complètement en acier inox AISI 304
- Indicateurs LED avec lumière rouge/verte
- Carte électronique avec boutons et afficheur externe
- Possibilité d’intégration lecteurs 001PSXVA5 avec gestion interne jusqu'à 250 utilisateurs
- Intégration avec contrôle des accès des tiers avec activation et feedback du passage à travers des contacts secs
- En cas de coupure de courant, libère le passage dans les deux directions (selon le modèle, tourne librement ou laisse tomber le bras horizontal)
- Buzzer de signalisation des tentatives de forçage
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Degré de protection : 44 IP
Alimentation : 120 - 230 AC V - 50/60 Hz
Puissance : 180 W
Consommation en mode veille : 18 à 13 W
Poids : 45 kg
Classe d'isolation : I
Nombre max. de passages/minute : 30
Température de fonctionnement : -20 ÷ +55 C°
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- Normes CE
