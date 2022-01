Avec plus de 60 ans de passion et d'investissement dans les nouvelles technologies de l'industrie de l'automatisation pour les bâtiments, nous sommes devenus une marque incontournable et un partenaire mondial en matière de solutions intégrées conçues pour l'automatisation, le contrôle et la sécurisation des espaces résidentiels, publics et urbains, résultant en des espaces de vie et de travail intelligents et sains pour les personnes.

Nous avons construit des relations de qualité avec de nombreux installateurs professionnels, qui perpétuent les valeurs de CAME, apportant l'innovation dans la vie de nos clients dans le monde entier.

Notre évolution se traduit par des solutions au nom des personnes. Notre technologie devient stratégique pour définir une nouvelle façon de penser et de vivre l'avenir.

Dans un monde où la technologie est omniprésente, nous avons redonné aux personnes un rôle central. C'est notre façon de prendre soin de tout ce qui est important et nos compétences consistent à rechercher des solutions innovantes en anticipant les besoins.

Nous respectons les gens, leurs rêves, leurs idées et leurs projets.

Savoir comment être proche des gens tout en ayant la capacité de prévoir, de penser à eux, à leur bien-être et à la façon dont ils aiment vivre. Notre ingéniosité trouve toujours la meilleure idée, en intégrant la technologie dans la vie humaine.

Tout cela est le fruit de notre savoir-faire, notre passion pour ce que nous faisons et la façon dont nous le faisons. Il est maintenant temps de s'adresser au monde, d'une seule voix, pour atteindre les gens, en tant que personnes.

Le savoir-faire de CAME France :