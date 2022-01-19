MONDRIAN 6 - Motorisation pour stores et volets de protection solaire par CAME France.
MONDRIAN 6 - Ø 55 est un moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.
Livré avec un câble de connexion de 2,5 m
Avantages produit :
- Possibilité d'utilisation sur tube de 70 mm rond ou octogonal
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis
- Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation
Fiche technique
Caractéristiques techniques
230 V AC - 50 Hz
Couple : 80 à 120 Nm
Vitesse Rpm : 8 à 12 tours/min
Poids soulevé : 114 à 171 kg
Tours de fin de course : 20
Durée de fonctionnement : 4 min
Degré de protection : 44 IP
Absorption : 1,64 à 1,71 A
Puissance : 375 à 396 W
Longueur : 570 à 590 mm
Poids : 4,8 à 5,25
Dimensions colis : 650 x 120 x 120 et 700 x 120 x 120 mm
Poids moteur dans son emballage : 5,2 et 5,65 kg
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Volets et stores
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
