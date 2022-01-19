ConnexionS'abonner
MONDRIAN 6 - Motorisation pour stores et volets de protection solaire par CAME France.

CAME FRANCE

MONDRIAN 6 - Ø 55 est un moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.

Livré avec un câble de connexion de 2,5 m

Avantages produit :

  • Possibilité d'utilisation sur tube de 70 mm rond ou octogonal
  • Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis
  • Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation

Fiche technique

Caractéristiques techniques

230 V AC - 50 Hz
Couple : 80 à 120 Nm
Vitesse Rpm : 8 à 12 tours/min
Poids soulevé : 114 à 171 kg
Tours de fin de course : 20
Durée de fonctionnement : 4 min
Degré de protection : 44 IP
Absorption : 1,64 à 1,71 A
Puissance : 375 à 396 W
Longueur : 570 à 590 mm
Poids : 4,8 à 5,25
Dimensions colis : 650 x 120 x 120 et 700 x 120 x 120 mm
Poids moteur dans son emballage : 5,2 et 5,65 kg

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Volets et stores

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
CAME FRANCE

Avec plus de 60 ans de passion et d'investissement dans les nouvelles technologies de l'industrie...

3 Allée du 7ème Art
95240 Cormeilles-en-Parisis
France

Plus d'informations


