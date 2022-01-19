KLIMT 4 – Motorisation pour stores et volets par CAME FRANCE
KLIMT 4 - Ø 35 est un moteur mécanique pour volets roulants et stores screen.
Livré avec un câble de connexion de 2,5 m
Avantages produit :
- Possibilité d'utilisation sur tube de 40 mm rond ou octogonal
- Idéal pour les stores screen ou les volets roulants de petites dimensions
- Protection du moteur en cas de blocage de l'action d'enroulement
- Réglage simplifié de la butée de fin de course et ouverture de la fenêtre de programmation par bouton positionné sur la tête du moteur
- Possibilité de réglage du point de fin de course intermédiaire (ouverture partielle)
- Tête universelle permettant d'appliquer n'importe quelles sortes de plaques de fixation.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
230 V AC - 50 Hz
Diamètre : Ø 35 mm
Poids soulevé : jusqu'à 28 Kg
Fin de course électronique
Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé
Diamètre Moteur : Ø 40
Puissance : 10 Nm
Technologie : Radio
Garantie : 2 ans
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Stores et volets
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
