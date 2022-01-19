ConnexionS'abonner
Fermer

KLIMT 4 – Motorisation pour stores et volets par CAME FRANCE

Partager le produit
CAME FRANCE

KLIMT 4 - Ø 35 est un moteur mécanique pour volets roulants et stores screen.

Livré avec un câble de connexion de 2,5 m

Avantages produit :

  • Possibilité d'utilisation sur tube de 40 mm rond ou octogonal
  • Idéal pour les stores screen ou les volets roulants de petites dimensions
  • Protection du moteur en cas de blocage de l'action d'enroulement
  • Réglage simplifié de la butée de fin de course et ouverture de la fenêtre de programmation par bouton positionné sur la tête du moteur
  • Possibilité de réglage du point de fin de course intermédiaire (ouverture partielle)
  • Tête universelle permettant d'appliquer n'importe quelles sortes de plaques de fixation.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

230 V AC - 50 Hz
Diamètre : Ø 35 mm
Poids soulevé : jusqu'à 28 Kg
Fin de course électronique
Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé
Diamètre Moteur : Ø 40
Puissance : 10 Nm
Technologie : Radio
Garantie : 2 ans

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Stores et volets

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CAME FRANCE - Batiweb

Avec plus de 60 ans de passion et d'investissement dans les nouvelles technologies de l'industrie...

3 Allée du 7ème Art
95240 Cormeilles-en-Parisis
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.