Caillebotis en acier Corten

L’acier Corten est plébiscité par les architectes et les décorateurs pour son aspect « rouille ». L’oxydation, dans ce cas, constitue une couche protectrice. Elle renforce, en effet, la solidité de l’acier et lui permet de résister à la corrosion atmosphérique. Cet acier dit auto-patinable résulte de la combinaison de plusieurs alliages dont le phosphore, le cuivre, le chrome ou encore le nickel.

La couleur orange / brun du Corten apparait naturellement sous l’influence des conditions atmosphériques (le vent, le soleil et la pluie). L’oxydation du métal arrive à maturation aux termes d’une voire trois années. La patine de chaque caillebotis est au final unique !

Il est possible d’utiliser l’acier Corten aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur : mobilier urbain, œuvre d’art, enseignes, élément de construction, etc. À noter, il est recommandé d’attendre que la matière soit patinée et stabilisée avant de l’installer au sein d’un bâtiment.