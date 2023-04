Cardeuse-souffleuse KRENDL : les cardeuses-souffleuses tout isolant en vrac les plus robustes du marché

Plus de 60 ans d’expérience

Matériel simple, robuste et sans électronique

Matériel polyvalent : laine de verre, laine de roche, fibre de bois et ouate de cellulose

Large gamme pour isoler 40 à 120 m² / heure

Matériel neuf et reconditionné pour tous les budgets

2 ans de garanties pièces et main-d’oeuvre

Centre de maintenance basé en France

Stock important de pièces détachées