Ouate de cellulose Igloo France : isolant biosourcé pour combles, murs et planchers

La ouate de cellulose Igloo France est un isolant thermique biosourcé fabriqué en France avec 90% de papiers recyclés.

Un isolant performant fabriqué en France

À base de papiers recyclés, la ouate de cellulose Igloo France est fabriquée en France, en Vendée (85).

Économique

Performant

Écologique & biosourcé

Insonorisant

Adaptée pour l’isolation intérieure des bâtiments

Isolation des combles perdus

Isolation des rampants

Isolation des murs

Isolation des planchers

Une mise en oeuvre rapide et polyvalente

La mise en oeuvre de la ouate de cellulose Igloo France est rapide, puisque quelques heures suffisent à isoler 100m² de combles perdus par soufflage. La ouate de cellulose peut également être insufflée en rampants, murs et planchers et projetée humide en murs. Les émissions de poussières de la ouate Igloo France sont réduites, pour améliorer le confort des applicateurs lors de sa mise en oeuvre.

Des performances thermiques inégalées

Confort été et hiver

Déphasage jusqu’à 2 fois et demi supérieur à celui des laines minérales soufflées

Fibres longues pour remplir le moindre interstice

Propriétés hygroscopiques permettant la régulation de l’humidité et évitant le développement des champignons, bactéries et moisissures.

Fibres denses enchevêtrées défavorable à l’installation des rongeurs

Réaction eu feu : Euroclasse B-s2, d0

Une offre complète pour les professionnels

La ouate de cellulose Igloo France est un produit haute qualité qui répond à de nombreuses normes françaises et européennes : ACERMI, FDES, label Produit Biosourcé, normes CE. La société propose également aux professionnels du bâtiment (plaquistes, charpentiers, spécialistes de l'isolation) une offre globale : ouate de cellulose, cardeuses-souffleuses Krendl, capots de protection pour spots encastrés, valorisation des CEE. La ouate de cellulose Igloo France est éligible à Ma Prime Rénov' et aux certificats d'économies d'énergies.