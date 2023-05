Le CCCA-BTP est chargé de concourir au développement de la formation professionnelle, notamment l’apprentissage, dans les métiers du BTP.

Il incarne l’engagement des professionnels des branches du bâtiment et des travaux publics pour la formation des jeunes à leurs métiers. Par plusieurs accords, les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté de permettre à tout jeune accueilli dans le cadre de l’apprentissage BTP de devenir un professionnel qualifié et d’intégrer de façon durable une entreprise du BTP.

Les partenaires sociaux des secteurs du bâtiment et des travaux publics ont toujours œuvré pour améliorer la qualité de l’apprentissage, permettant aux entreprises de disposer de jeunes formés et qualifiés et permettant aux apprentis de bénéficier d’un accompagnement éducatif, ainsi que d’une préparation à leurs responsabilités de futur citoyen. C’est ce qui fait toute l’histoire du CCCA-BTP et de l’apprentissage BTP depuis près de 80 ans.