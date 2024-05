De bonnes relations entre artisans, apprentis et CFA (baromètre)

La CAPEB et le CCCA-BTP publient leurs baromètres sur la vie des apprentis et la vie des entreprises. Ces derniers révèlent des résultats encourageants concernant la motivation des entreprises artisanales du bâtiment et des apprentis, mais aussi quant aux relations avec les centres de formation.

Il y a une semaine, Constructys (OPCO de la construction), dressait un bilan du nombre de stagiaires formés dans le secteur du BTP en 2023, avec une hausse de 13 %, pour un total de près de 450 000 stagiaires formés.

Le bilan dévoilait toutefois une légère baisse du nombre de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation au sein des TPE de moins de 11 salariés, avec respectivement -6 et -7 % par rapport à l’année précédente.

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) publie de son côté les baromètres de la vie des appentis et de la vie des entreprises, réalisés avec le CCCA-BTP, et les résultats sont encourageants.

Des artisans qui veulent transmettre leur savoir-faire

Parmi les chiffres clés, 87,7 % des entreprises artisanales du bâtiment ayant engagé un apprenti en 2023 seraient notamment prêtes à former un nouvel apprenti avec le même centre de formation (CFA).

Ce pourcentage montre que les artisans du bâtiment sont soucieux de transmettre leur savoir-faire aux jeunes générations.

« Les résultats de la dernière édition des baromètres vie apprenti (BVA) et vie entreprise (BVE) nous le montrent cette année encore : les artisans du bâtiment sont particulièrement investis dans la formation des jeunes générations à leurs métiers et la transmission des savoir-faire. Près de six sur dix font ainsi le choix de former un apprenti pour transmettre leur métier », note ainsi Christophe Possémé, président du CCCA-BTP.

Par ailleurs, plus de la moitié (51,6 %) des entreprises interrogées espèrent pouvoir garder l’apprenti en tant que salarié à l’issue de sa formation.

Les apprentis qui se lancent dans le secteur du bâtiment, de leur côté, sont notamment motivés par le travail manuel (69,3 %), l’envie de bouger et ne pas rester assis (60,2 %), et l’ambiance sur les chantiers ou en atelier (43,6 %).

Côté entreprises, 86,2 % font de la motivation de l’apprenti un critère primordial de recrutement.

Une bonne adéquation entre théorie et pratique

La CAPEB et le CCCA-BTP constatent également de bonnes relations entre les entreprises, les CFA, et leurs apprentis. 54,6 % des tuteurs affirment notamment faire un point d’étape avec l’apprenti sur son travail dès qu’il revient du CFA, ce qui permet une meilleure adéquation entre la formation théorique et le travail pratique.

« On se félicitera des progrès accomplis dans le dialogue au sein de la relation tripartite entreprise/CFA/apprenti, au profit d’une plus grande cohérence de la formation dispensée, plus de 86 % des jeunes constatant que le travail des chantiers correspond bien au métier qu’ils apprennent en CFA », se réjouit ainsi Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

Enfin, autre chiffre encourageant : 90,1 % des apprentis formés au sein d’une entreprise artisanale du bâtiment disent que l’apprentissage à répondu à leurs attentes.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock