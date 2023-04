Charnière de porte CLIP top par BLUM

Ouvrez la porte : voici le système de charnières éprouvé de Blum. CLIP top est synonyme de confort de montage et de réglage élevés, de fiabilité et de design attractif. Vous pouvez compter sur les charnières Blum pour l'ouverture et la fermeture des portes.

Outre les variantes de boîtier à visser ou à frapper, nous proposons également avec INSERTA une fixation de boîtier sans outil. Et grâce à la technique CLIP éprouvée, la façade est rapidement montée et facilement démontée. Le réglage tridimensionnel en continu est confortable et précis.

Avantages produit :