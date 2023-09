Comprendre les enjeux de l’impression 3D dans le secteur de la construction - IMP1

Catégorie : Formation continue

La fabrication additive ou impression 3D, pour le monde du bâtiment, connait depuis quelques années un vif intérêt de la part des industriels, entreprises du BTP et du grand public. Aujourd’hui envisagée pour la fabrication de composants d’ouvrages comme pour des ouvrages complets, les projets de développement sont nombreux et revêtent des formes variées : production de pièces béton préfabriquées de structures ou techniques, impression de coffrage isolant et impression de petites structures complètes.



Objectifs :

Comprendre les bénéfices que peut apporter cette technologie.

Positionner l’impression 3D dans le cadre actuel du marché.

Définir l’intégration de cette technologie de construction innovante dans vos projets.

Déterminer l’applicabilité de l’impression 3D en se posant les bonnes questions sur la faisabilité.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés innovants Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre : Industriels - Entreprises de construction

Programme :

9h-17h30

Philippe LEBLOND, Chef du Pôle Maçonnerie et Partition Intérieure, CSTB



Rappel du contexte réglementaire et normatif actuel

Domaine réglementaire obligatoire.

Domaine contractuel volontaire.



Déroulement d’une opération

Rôle de la maitrise d’ouvrage.

Rôle du maitre d’œuvre.



Obligations du constructeur

Avant réception.

Après réception.



Assurabilité.



Reconnaissance de l’impression 3D sur le marché

Impression de pièces préfabriquées.

Impression de bâtiments complets In Situ.

Place de l’impression 3D dans le contexte réglementaire et normatif actuel.



L’impression 3D dans le cycle de développement d’un produit de construction.



Exemples de réalisation.



Développement et perspectives.



Session :