Réaliser des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) - ENV48

Catégorie : Formation continue

LES FDES : LES RÉALISER, LES VALORISER ET LES UTILISER EN ACV BATIMENT.



Toutes les compétences pour mieux les comprendre, les exploiter, ou les réaliser.

Savoir utiliser une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) pour choisir un matériau.

Pouvoir utiliser une FDES pour calculer l'impact environnemental d'un bâtiment dans le cadre d'une évaluation de la Qualité Environnementale des Bâtiments (QEB).

Réaliser et mettre en valeur les résultats d'une FDES.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementation / Environnement Montant : 1 200 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Toute personne désirant mieux comprendre et exploiter les FDES.

Programme :