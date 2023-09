Maitriser le bruit émis par les installations techniques CVC - ACO20

Catégorie : Formation continue

Les bâtiments modernes comprennent de nombreux systèmes et installations techniques. Pour le confort acoustique et le bien-être des utilisateurs, il est essentiel de maitriser les niveaux sonores émis par ces équipements. Quelles sont les exigences réglementaires ? Comment prendre en compte la spécificité de chaque site notamment de son environnement sonore ? Comment concilier les traitements acoustiques avec les contraintes techniques et architecturales ?



À travers des exemples concrets, cette formation se propose de répondre à ces interrogations.



Objectifs :

Connaître les réglementations acoustiques liées aux bruits d’équipements.

Analyser une situation à risque.

Comprendre et interpréter les fiches techniques des fabricants.

Appréhender les principes de solutions techniques à mettre en œuvre.

Diplôme préparé : Autre Thème : Santé, Confort Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir des notions d’acoustique du bâtiment ou avoir suivi notre formation « Performances acoustiques des bâtiments » (ACO2) Publics ciblés : Maîtres d’Ouvrage publics et privés - Bureaux d’études TCE et CVC – Entreprises Générales / CVC - Fabricants de matériaux

Programme :