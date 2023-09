Fondamentaux de la thermique des bâtiments : équipements, enveloppe - ENR17

Catégorie : Formation continue

S’inscrire dans une démarche durable et respecter la règlementation suppose une bonne compréhension des phénomènes thermiques affectant les bâtiments pour leur conception, leur réalisation ou leur exploitation.



Objectifs :

Comprendre les lois et phénomènes thermiques auxquels les bâtiments sont soumis.

Approfondir vos connaissances sur les matériaux, procédés et systèmes thermiques mis en oeuvre.

Connaître les systèmes du Génie Climatique et leur principe de fonctionnement.

Diplôme préparé : Autre Thème : Génie climatique Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre: Bureaux d’Études - Exploitants - Industriels - Entreprises de bâtiment - Bureaux de contrôle

Programme :