CROSINOX® : garde-corps pour escaliers, balcons, terrasses ou mezzanines

CROSO France vous fait pénétrer dans un monde de qualité et de design avec les poteaux de garde-corps CROSINOX® pour escaliers, balcons, terrasses ou mezzanines.

Les poteaux en inox brossé, poli-miroir ou en inox thermolaqué (teintes RAL au choix) sont fabriqués à la demande et sur-mesure dans notre propre centre de production. Notre process d’emboutissage, développé en interne, ne nécessite aucune soudure pour garantir un niveau de qualité élevée avec une meilleure résistance à la corrosion.

Notre gamme de poteaux de garde-corps offre un grand nombre de solutions : poteaux ronds ou carrés, pour pose sur dalle, latérale ou sur escalier, avec lisses traversantes, supports de lisses, câbles et pinces à verre, … mains courantes adaptées, en inox, en bois (différentes essences) avec ou sans éclairage LED intégré, ainsi que de nombreux accessoires de fixation et de finition.

Le catalogue 2022 "Les Essentiels" vous permet de répondre plus rapidement à la demande de vos clients, simplifier votre choix de produits et accessoires et faciliter vos commandes. Avec CROSINOX® votre imagination n’aura pas de limite.