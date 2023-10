Confrontés au quotidien à une demande de plus en plus pointue, originale et complexe, vous recherchez des produits de qualité qui respectent les normes et qui répondent non seulement à vos besoins, mais aussi à vos idées et à votre imagination.

Avec ce catalogue 2022 "Les Essentiels“, l’objectif de CROSO France est de vous accompagner dans l’élaboration de la solution sur mesure la plus pertinente avec des produits de qualité et aux finitions irréprochables, qui ont fait leurs preuves sur de nombreux chantiers à travers l’Europe.

Il regroupe une série de poteaux de garde-corps inox, associés aux accessoires et aux mains courantes adéquats, sélectionnés dans notre gamme de produits.

Rappelons que les poteaux de garde-corps CROSINOX® sont disponibles en inox 304/316 ou en inox thermolaqué teinte RAL ou DB selon votre choix.

Avec "Les Essentiels", CROSO France souhaite :

vous permettre de répondre plus rapidement à la demande de vos clients

simplifier votre choix de produits et accessoires

faciliter vos commandes

Cette brochure intègre également une information sur le choix des qualités de l’inox en fonction de l’environnement d’installation et un rappel des normes et principes de pose des garde-corps.

CROSO France se veut le partenaire des professionnels exigeants en matière de sécurité des usagers qui recherchent des produits innovants et esthétiques.