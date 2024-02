BIKEEP : le parking à vélo sûr et intelligent

Les stations Bikeep permettent aux commerces et espaces publics d'être plus accueillants pour les vélos et d'attirer ainsi plus de cyclistes.

Le parc à vélo peut être paramétré pour un accès restreint régulé par une application mobile ou une carte d'accès. Ainsi seul un public défini peut l'utiliser, par exemple vos étudiants, vos employés ou vos locataires.