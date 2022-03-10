ConnexionS'abonner
CVR Collectif C35, pour une fermeture BBI sans coffre apparent

bio’bric

Associé à une menuiserie équipée du bloc baie Stylbloc, le nouveau CVR Collectif C35 bio’bric offre une solution de fermeture BBI premium : coffre de volet roulant invisible de l’extérieur/intérieur du logement, opérations de SAV réalisées en sécurité depuis l’intérieur de l’appartement.

ESTHÉTIQUE
Discret depuis l'intérieur

  • Trappe de visite discrète : pas de protubérance à l'intérieur du logement
  • Permet tout type de finitions : peinture, papier peint, etc.

Invisible de l'extérieur

  • Finition enduite en sous face

PRATIQUE

  • Maintenance facilitée depuis l'intérieur du logement via la trappe de visite.
  • Aucun recours à un accès extérieur nécessitant une nacelle.

ISOLANTE

  • Amélioration de l'isolation du bâti avec un Uc = 0,75 à 0,45 W/m².K suivant l'épaisseur du doublage.
  • Plus d'1 point de gain de Bbio.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

La réservation dans la maçonnerie CVR (Coffre de volet roulant) Collectif C35 bio’bric a une retombée de 35 cm en façade ; idéale pour des hauteurs d’étage de 2,50 m avec des menuiseries à 2,15 m.
L x Ht : 200 x 350 mm
L entre tableaux : 600 à 3000 mm
L produit : 780 à 3180 mm
Poids / ml : 37 kg

Matériaux

  • Terre cuite

Divers

Focus lot gros œuvre - CVR Collectif C35 :
Produit compatible avec tout type de mur de 20 cm
Façade 100 % terre cuite pour un support d’enduit homogène
Réduction des ponts thermiques

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
Documentation

bio’bric - Batiweb

bio’bric est leader national sur les marchés des briques de mur, briques de cloison et conduits...

L'Etablère
49280 La Seguiniere
France

Plus d'informations


