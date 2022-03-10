CVR Collectif C35, pour une fermeture BBI sans coffre apparent
Associé à une menuiserie équipée du bloc baie Stylbloc, le nouveau CVR Collectif C35 bio’bric offre une solution de fermeture BBI premium : coffre de volet roulant invisible de l’extérieur/intérieur du logement, opérations de SAV réalisées en sécurité depuis l’intérieur de l’appartement.
ESTHÉTIQUE
Discret depuis l'intérieur
- Trappe de visite discrète : pas de protubérance à l'intérieur du logement
- Permet tout type de finitions : peinture, papier peint, etc.
Invisible de l'extérieur
- Finition enduite en sous face
PRATIQUE
- Maintenance facilitée depuis l'intérieur du logement via la trappe de visite.
- Aucun recours à un accès extérieur nécessitant une nacelle.
ISOLANTE
- Amélioration de l'isolation du bâti avec un Uc = 0,75 à 0,45 W/m².K suivant l'épaisseur du doublage.
- Plus d'1 point de gain de Bbio.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
La réservation dans la maçonnerie CVR (Coffre de volet roulant) Collectif C35 bio’bric a une retombée de 35 cm en façade ; idéale pour des hauteurs d’étage de 2,50 m avec des menuiseries à 2,15 m.
L x Ht : 200 x 350 mm
L entre tableaux : 600 à 3000 mm
L produit : 780 à 3180 mm
Poids / ml : 37 kg
Matériaux
- Terre cuite
Divers
Focus lot gros œuvre - CVR Collectif C35 :
Produit compatible avec tout type de mur de 20 cm
Façade 100 % terre cuite pour un support d’enduit homogène
Réduction des ponts thermiques
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
Les vidéos de la marque
Processus de fabrication briques terre cuite
La brique terre cuite est fabriquée à partir d'argile, matière première issue de la terre. Connue pour ses qualités depuis des millénaires, l'argile est un produit naturel.
Principe de pose : mortier-colle joint mince
Vidéo de présentation de la mise en œuvre du mortier-colle joint mince sur des briques bgv20, bgv25 et mono'murs bio'bric.