CVR Collectif C35, pour une fermeture BBI sans coffre apparent

La réservation dans la maçonnerie CVR (Coffre de volet roulant) Collectif C35 bio’bric a une retombée de 35 cm en façade ; idéale pour des hauteurs d’étage de 2,50 m avec des menuiseries à 2,15 m.

L x Ht : 200 x 350 mm

L entre tableaux : 600 à 3000 mm

L produit : 780 à 3180 mm

Poids / ml : 37 kg