Dalle et margelle en pierre reconstitué gamme Sahara

Sahara est une gamme de dalle et margelle en pierre reconstitué avec un aspect finement bullé. Large gamme pour réalisation de bassins avec formes libres.

La pierre reconstituée se révèle être une solution écologique, performante et décorative pour vos aménagements extérieurs et intérieurs.

Cette matière 100% naturelle provient de carrières françaises. Pour créer la pierre reconstituée, la pierre est concassée sous forme de grains très fins puis mélangée à des liants naturels (comme le ciment) avant d’être restituées dans la forme voulue.

Ses caractéristiques en font une véritable alternative à d’autres matériaux comme le bois, le carrelage, l’aggloméré ou le composite. Plus légère et moins chère que la pierre naturelle, elle constitue une solution très intéressante à privilégier pour vos aménagements.



Avantages produit :