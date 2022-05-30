Gamme de dalle et margelle en grés cérame Patio Town

Patio Town est une gamme de dalle et margelle en grés cérame.

Peut laisser apparaître de légères différences de teintes, notamment sur le demi rond des margelles. Ce phénomène naturel est spécifique à la fabrication des carreaux grès cérame.

Notre client professionnel s’engage à transmettre à ses propres clients, ces informations de sorte que la responsabilité de DALLES DE FRANCE ne soit pas engagée en cas d’apparition de ce phénomène. Pour rappel, la pose des produits vaut acceptation du produit en l’état.

Avantages produit :