Gamme de dalle et margelle en grés cérame Patio Town
Patio Town est une gamme de dalle et margelle en grés cérame.
Peut laisser apparaître de légères différences de teintes, notamment sur le demi rond des margelles. Ce phénomène naturel est spécifique à la fabrication des carreaux grès cérame.
Notre client professionnel s’engage à transmettre à ses propres clients, ces informations de sorte que la responsabilité de DALLES DE FRANCE ne soit pas engagée en cas d’apparition de ce phénomène. Pour rappel, la pose des produits vaut acceptation du produit en l’état.
Avantages produit :
- Anti gel, anti feu et anti mousse
- Pas d’absorption d’eau (< 0.5 %)
- Résistance aux agents chimiques et atmosphériques
- Facilité de pose, de nettoyage et d’entretien
- Continuité de la chaussée entre intérieur et extérieur
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Epaisseur : 20 mm
Carreaux : 60 x 60 et 75 x 75 cm
Margelles : 25 x 60 et 30 x 60 cm
Finitions margelles : demi rond et adouci 45°
Angles margelles : R100 / R150
Coloris : Town Beige, Town Soft Grey, Town Gris et Town Anthracite
Matériaux
- Pierre, gravier
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
