DALLES DE FRANCE - SRBA

Implantée au cœur du département de l’Ain, DALLES DE FRANCE est un intervenant important du marché de la pierre reconstitué et du grés cérame.

Depuis bientôt 30 ans, SRBA fabrique et commercialise en France et à l’export des dalles et margelles en pierre naturelle reconstituée. Depuis le début du mois de novembre, l’entreprise commercialise ses produits sous le nom DALLES DE FRANCE.

A terme, DALLES DE FRANCE sera le nom juridique de l’entreprise. « Notre société a su évoluer au fil des années avec une volonté certaine de fournir des produits de haute qualité fabriqués en France, et de porter une attention particulière à notre relation client. Aujourd’hui, le nom de notre entreprise, DALLES DE FRANCE reflète ces engagements. », explique Vincent Bayardon, Président.

La force de DALLES DE FRANCE est d’avoir une nouvelle identité mais de conserver ses racines qui font sa réussite.

Noblesse de la matière, élégance des structures, richesse des formes et des volumes… les dallages, margelles et carrelages pour piscines, jardins et pièces à vivre (extérieur ou intérieur), produits ou distribués par DALLES DE FRANCE, s’adaptent harmonieusement à tous les environnements, tous les styles et tous les décors que vous souhaitez faire.

Le savoir-faire de DALLES DE France :