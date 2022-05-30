Gamme de dalle et margelle en pierre reconstitué imitation ardoise
Ardoise est une gamme de dalle et margelle en pierre reconstitué qui imite parfaitement l’ardoise naturelle, célèbre pierre de nos régions au relief irrégulier, cette ligne capte les ombres et les lumières vous procurant une sensation de confort et de calme.
La pierre reconstituée se révèle être une solution écologique, performante et décorative pour vos aménagements extérieurs et intérieurs.
Cette matière 100% naturelle provient de carrières françaises. Pour créer la pierre reconstituée, la pierre est concassée sous forme de grains très fins puis mélangée à des liants naturels (comme le ciment) avant d’être restituées dans la forme voulue.
Ses caractéristiques en font une véritable alternative à d’autres matériaux comme le bois, le carrelage, l’aggloméré ou le composite. Plus légère et moins chère que la pierre naturelle, elle constitue une solution très intéressante à privilégier pour vos aménagements.
Avantages produit :
- Imitation parfaite de l’ardoise naturelle
- Aspect vieille pierre
- Possibilité de pose en “opus romain”
- Capte les ombres et les lumières
- Fabriqué en France
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions dalles : 49 x 49 cm - Epaisseur dalle : 2,5 cm ou 3,5 cm
Dimensions margelles : 50 x 35 cm
Epaisseur margelles : 4,5 cm
Coloris : Beige Rosé, Blanc Cassé, Jaune Sable et Gris perle
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Ligne Louisiane
Les caillebotis en pierre reconstituée à l’aspect bois introduisent votre piscine dans un univers exotique et raffiné. La finesse des nervures et la chaleur de la matière originelle sont parfaitement restituées....
Gamme de dalle et de margelle Atrium Belfort
Atrium Belfort est une gamme de dalle et margelle en grés cérame. Peut laisser apparaître de légères différences de teintes, notamment sur le demi rond...
Gamme de dalle et margelle en grés cérame Patio Town
Patio Town est une gamme de dalle et margelle en grés cérame. Peut laisser apparaître de légères différences de teintes, notamment sur le demi rond des margelles....
Dalle et margelle en pierre reconstitué gamme Sahara
Sahara est une gamme de dalle et margelle en pierre reconstitué avec un aspect finement bullé. Large gamme pour réalisation de bassins avec formes libres. La pierre reconstituée...