Gamme de dalle et margelle en pierre reconstitué imitation ardoise

DALLES DE FRANCE - SRBA

Ardoise est une gamme de dalle et margelle en pierre reconstitué qui imite parfaitement l’ardoise naturelle, célèbre pierre de nos régions au relief irrégulier, cette ligne capte les ombres et les lumières vous procurant une sensation de confort et de calme.

La pierre reconstituée se révèle être une solution écologique, performante et décorative pour vos aménagements extérieurs et intérieurs.

Cette matière 100% naturelle provient de carrières françaises. Pour créer la pierre reconstituée, la pierre est concassée sous forme de grains très fins puis mélangée à des liants naturels (comme le ciment) avant d’être restituées dans la forme voulue.

Ses caractéristiques en font une véritable alternative à d’autres matériaux comme le bois, le carrelage, l’aggloméré ou le composite. Plus légère et moins chère que la pierre naturelle, elle constitue une solution très intéressante à privilégier pour vos aménagements.
 

Avantages produit :

  • Imitation parfaite de l’ardoise naturelle
  • Aspect vieille pierre
  • Possibilité de pose en “opus romain”
  • Capte les ombres et les lumières
  • Fabriqué en France

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions dalles : 49 x 49 cm - Epaisseur dalle : 2,5 cm ou 3,5 cm
Dimensions margelles : 50 x 35 cm
Epaisseur margelles : 4,5 cm
Coloris : Beige Rosé, Blanc Cassé, Jaune Sable et Gris perle

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Autres produits

