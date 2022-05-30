ConnexionS'abonner
Gamme de dalle et de margelle Atrium Belfort

DALLES DE FRANCE - SRBA

Atrium Belfort est une gamme de dalle et margelle en grés cérame. 

Peut laisser apparaître de légères différences de teintes, notamment sur le demi rond des margelles. Ce phénomène naturel est spécifique à la fabrication des carreaux grès cérame.

Notre client professionnel s’engage à transmettre à ses propres clients, ces informations de sorte que la responsabilité de DALLES DE FRANCE ne soit pas engagée en cas d’apparition de ce phénomène.

Avantages produit :

  • Anti gel, anti feu et anti mousse
  • Pas d’absorption d’eau (< 0.5 %)
  • Résistance aux agents chimiques et atmosphériques
  • Facilité de pose, de nettoyage et d’entretien
  • Continuité de la chaussée entre intérieur et extérieur
     

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Epaisseur : 20 mm
Carreaux : 60 x 60 et 75 x 75 cm
Margelles : 25 x 60 et 30 x 60 cm
Finitions margelles : demi rond et adouci 45°
Angles margelles : R100 / R150
Coloris : Belfort Gris et Belfort Graphito

Matériaux

  • Pierre, gravier

Divers

Pour rappel, la pose des produits vaut acceptation du produit en l’état.

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

DALLES DE FRANCE - SRBA - Batiweb

Implantée au cœur du département de l’Ain, DALLES DE FRANCE est un intervenant...

1283 RUE DE L'INDUSTRIE
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
France

