Décap’ Cuivre Réf. 851

Flux minéral complet Réf. 851

Parmi la gamme de flux de couverture Express, la référence 851 se distingue par sa mouillabilité exceptionnelle, garantissant une parfaite adhérence du métal d’apport sur la surface à souder.

Ce flux minéral complet est spécialement conçu pour les travaux de couverture, que ce soit en atelier ou sur chantier, et s’adapte parfaitement aux interventions sur gouttières, descentes et faîtages. Son large spectre thermique, allant de 228 °C à 720 °C, en fait un allié de choix pour des soudures nettes et durables.

Comme toutes les flux Express, cette référence Réf. 851 est disponible conditionné par lot de 6 pièces.