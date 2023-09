devolo WiFi 6 Repeater 3000 : le répéteur pour renforcer le WiFi rapidement et facilement

Optimisez la performance de votre réseau WiFi grâce au WiFi 6.

Le devolo WiFi 6 Repeater 3000 décuple la puissance de votre WiFi. Grâce à la norme WiFi 6, vos smartphones, ordinateurs, tablettes et consoles échangent des données à une vitesse encore plus élevée. Vos activités numériques quotidiennes, telles que les vidéoconférences ou le streaming en ligne, deviennent ainsi plus fluides et agréables. Profitez pleinement de votre expérience en ligne avec le devolo WiFi 6 Repeater 3000.

Les avantages :