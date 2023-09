devolo développe des solutions de réseaux domestiques intelligents qui envoient l'Internet haut débit dans tous les coins de votre maison ou de votre appartement.

Notre produit phare est devolo Magic, une technologie qui permet d'établir des réseaux intelligents et flexibles à partir de câbles électriques existants. La gamme de produits est complétée par des systèmes Wi-Fi maillés innovants et des solutions pour les connexions en fibre optique.

Avec plus de 45 millions d'adaptateurs CPL vendus, devolo fait partie des leaders du marché mondial. Plus de 800 évaluations et distinctions internationales en tant que meilleurs produits soulignent notre leadership en matière d'innovation. devolo a été fondée en 2002 à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et est représentée dans plus de 10 pays.