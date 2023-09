devolo Magic 1 LAN Starter Kit : l'adaptateur CPL simple et élégant

Dissimulé mais toujours présent. Avec devolo Magic 1 LAN, la magie se concrétise.

Ce discret et élégant adaptateur CPL vous ouvre les portes d'une navigation à haut débit et de streaming dans n'importe quel coin de la maison : que ce soit au sous-sol, au grenier, ou même où vous le souhaitez, tout simplement grâce à la prise de courant, offrant des débits allant jusqu'à 1200 Mbits/s. Branchez n'importe quel appareil, que ce soit une Smart TV, une console de jeu ou un PC, à votre réseau domestique et découvrez la magie d'Internet via la prise de courant.

Le devolo Magic 1 LAN est entièrement compatible avec l'ensemble des adaptateurs de la gamme devolo Magic, ce qui vous permet de l'étendre à tout moment. Découvrez la magie d'une connectivité exceptionnelle avec devolo Magic 1 LAN.