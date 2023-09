devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit : signal Internet fiable et stable

Découvrez le Magic 1 WiFi mini pour une connectivité Internet fiable et stable là où vous en avez besoin.

L'adaptateur se distingue par son design compact et discret, mais sa puissance est constamment ressentie. Profitez d'une expérience de streaming encore plus agréable pour vos séries préférées et travaillez depuis chez vous avec la même efficacité qu'au bureau.

Le devolo Magic 1 WiFi mini s'intègre parfaitement avec l'ensemble de la gamme d'adaptateurs devolo Magic, offrant ainsi la possibilité d'extension à tout moment. Veuillez noter que les adaptateurs de la gamme dLAN de devolo ne sont pas compatibles avec cette configuration. Optez pour le Magic 1 WiFi mini pour une connectivité Internet performante et discrète.

Les avantages :