Optimisation de l'énergie : intégration du photovoltaïque, de l’onduleur et de la mobilité électrique grâce à un réseau internet performant

La connectivité : le maillon essentiel de la gestion d'énergie

Dans ce paysage énergétique en constante évolution, il est indéniable que la connectivité joue un rôle vital pour tirer le meilleur parti des investissements dans les panneaux photovoltaïques et les véhicules électriques. Pourtant, de nombreux foyers sont confrontés à la difficulté d'acheminer une connexion internet suffisamment puissante vers les endroits stratégiques tels que le sous-sol, le grenier, le garage ou l’abris de voiture, où ces équipements sont souvent installés.

La solution devolo : connecter la borne de recharge murale au réseau internet local

C'est là que devolo, leader dans les solutions de réseau et de connectivité innovantes, intervient avec une solution astucieuse et efficace. Pour exploiter pleinement les avantages du photovoltaïque et de la mobilité électrique, une connexion réseau solide et rapide est essentielle. Grâce à devolo, il est désormais possible de fournir en internet puissant tous les composants de votre système de gestion de l'énergie, quel que soit leur emplacement dans votre maison.

Connecter la borne de recharge murale et l'onduleur au réseau internet

Vous possédez une borne de recharge murale ou un onduleur qui peuvent se connecter au Wi-Fi ou au réseau internet local ? devolo propose des solutions de mise en réseau efficaces qui acheminent le signal du routeur directement vers des zones de vie éloignées. Et si vous souhaitez un point internet dans votre sous-sol, la technologie CPL Magic de devolo vous permet de faire parvenir le signal Internet directement à la borne ou à l'onduleur via la prise électrique. Cette base solide jette les fondations d'un foyer économe et respectueux de l'environnement pour les générations à venir.

Surveillance photovoltaïque en temps réel

La connexion de votre système photovoltaïque à Internet crée le socle idéal pour une gestion énergétique intelligente et efficace à domicile. L'application proposée par les fabricants de panneaux photovoltaïques et les fabricants de bornes de recharge pour voiture électrique offrent des options pratiques pour la surveillance, l'optimisation et le contrôle à distance de votre consommation d'énergie. Grâce à une connexion Internet fiable et stable, vous pouvez ainsi suivre votre production et votre consommation d'électricité en temps réel, identifier les problèmes potentiels et optimiser vos habitudes de consommation pour un impact environnemental minimal.

Charge intelligente pour véhicules électriques

La borne murale de recharge, dotée d'une connectivité Wi-Fi ou Ethernet et d'une application compagnon, vous offre un contrôle total sur le processus de charge de votre véhicule électrique. Que vous souhaitiez lancer, stopper ou simplement surveiller la charge, toutes ces opérations peuvent être aisément réalisées à distance. De plus, si vous exploitez un système photovoltaïque, vous pouvez même utiliser l'énergie solaire pour recharger votre véhicule électrique, optimisant ainsi votre utilisation d'énergie renouvelable.

Connectivité facile pour une gestion énergétique optimale

Pour vous aider à mettre en place un réseau domestique fiable, devolo propose une solution simple et efficace :

Placez l'adaptateur Magic LAN à côté du routeur et connectez-le via Ethernet.

Branchez l'adaptateur Magic Wi-Fi ou LAN à proximité de la borne de recharge, de l'onduleur ou du dispositif de stockage d'énergie et connectez-le via Ethernet ou Wi-Fi.

Si nécessaire, placez d'autres adaptateurs Magic dans vos espaces de vie.

Désormais, tous les éléments clés de votre système de gestion énergétique sont connectés à Internet et peuvent transmettre leurs données au logiciel correspondant via le réseau électrique.

Une connectivité solide dans toute la maison

Que vous cherchiez à concrétiser des idées durables ou à intégrer des technologies de pointe telles que le photovoltaïque et la mobilité électrique, une chose est certaine : un réseau domestique fiable est essentiel pour harmoniser vos appareils intelligents et vos projets. Les solutions éprouvées de devolo garantissent une couverture internet solide dans chaque recoin de votre maison, permettant ainsi une gestion énergétique intelligente et une maison entièrement connectée à la pointe de la modernité.

Les recommandations de devolo

Parmi les solutions proposées par devolo, trois produits se distinguent :