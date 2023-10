Déployez une connexion Internet à haut débit dans toute la maison grâce au devolo Magic 2 LAN DINRail.

Vous recherchez une alternative professionnelle et encore plus performante à nos adaptateurs CPL classiques ? Le pont Magic 2 LAN DINrail vous permet de bénéficier d’une technique CPL des plus récentes pour une couverture optimale avec un réseau Powerlan à grande vitesse sur chaque prise de courant de votre maison.

Le pont Magic 2 LAN DINrail est un appareil intelligent et ultramoderne qui se fixe au profilé chapeau d’une armoire de commande ou d’un tableau électrique. Il vous offre la possibilité de réaliser idéalement une multitude de scénarios allant de la communication M2M aux vastes réseaux multimédia. Surfez à tout moment sur Internet en bénéficiant d’une performance maximale sans défaillance, regardez vos films préférés en streaming ou jouez à des jeux en ligne sophistiqués, et ce, sans la moindre perte de vitesse dans votre réseau à domicile.



devolo, fabricant allemand et leader européen des solutions de réseaux domestiques intelligents, vous présente l'adaptateur devolo Magic 2 LAN DINrail. Avec cette solution pratique et performante, qui s’installe directement dans le tableau électrique des logements neufs ou en rénovation, il sera possible de créer rapidement, sans coût supplémentaire et en quelques minutes un réseau domestique dans n’importe quel type de logement (appartement, maison individuelle et bureaux). La connexion sera parfaitement stable et rapide pour une satisfaction client parfaite. Avec la multiplicité des appareils connectés, l’ajout du devolo Magic 2 Lan DINrail permet d’offrir aux clients finaux une alternative bien moins couteuse, bien plus polyvalente et tout aussi performante que l’installation de prise réseaux dans chaque pièce de vie.

Dans cette présentation, nous allons explorer les caractéristiques clés de l'adaptateur devolo Magic 2 LAN DINrail et ses avantages, tout en soulignant la différence significative qu'il représente par rapport aux travaux de passage de câbles traditionnels dans les nouvelles constructions.

Installation facile et discrète

Lors de la construction de nouveaux logements ou bureaux, il est essentiel de penser à l'infrastructure réseau dès le départ. L'adaptateur devolo Magic 2 LAN DINrail peut être facilement installé directement dans le tableau électrique. De cette façon, il est directement connecté aux trois phases électriques et offre la meilleure performance possible de la technologie CPL et ce dans toutes les pièces.

Réseau très haut débit pour une utilisation polyvalente

Dans le monde d'aujourd'hui, où la connectivité est essentielle, il est primordial de fournir un réseau très haut débit performant dans chaque pièce d'un bâtiment. Grâce à la technologie CPL / Powerline de l'adaptateur devolo Magic 2 LAN DINrail, vous pouvez offrir à vos clients des vitesses de connexion allant jusqu'à 2400 Mbps, idéalement pour la fibre optique et les autres connexions internet très haut débit.. Cela leur permet de travailler à domicile de manière fluide, de diffuser des contenus en streaming, de profiter de jeux en ligne et de réaliser des transferts de données rapides et fiables.



Magic 2 LAN DINrail est l'adaptateur de base qui incorpore le signal CPL dans le circuit électrique. Avec des adaptateurs Magic WiFi ou Magic LAN supplémentaires, vous pouvez créer ainsi des points d'accès rapides dans n'importe quelle pièce.

Connectivité stable pour une couverture complète

Une des préoccupations majeures de vos clients est d'obtenir une connectivité stable dans toutes les pièces de leur maison ou de leur bureau. Grâce à la technologie Mesh, intégrée dans tous les adaptateurs devolo Magic WiFi, vous pouvez garantir une couverture complète et éliminer les zones mortes. Vos clients pourront ainsi bénéficier d'une connectivité sans faille, peu importe où ils se trouvent dans leur bâtiment. Il suffira d’ajouter dans les pièces de vie, un module CPL sur une prise électrique murale pour étendre en quelques dizaines de seconde le réseau. Cette solution est totalement évolutive, pour s’adapter aux besoins des usagers et ce sans intervention d’un technicien.

Sécurité des données et compatibilité universelle

La sécurité des données est une préoccupation majeure pour tout propriétaire. L'adaptateur devolo Magic 2 LAN DINrail intègre un cryptage AES 128 bits pour garantir la confidentialité des informations. De plus, il est compatible avec tous les appareils réseau courants, offrant ainsi une connectivité optimale à tous les équipements de vos clients, tels que les ordinateurs, les systèmes de surveillance, les appareils de domotique, etc.



En intégrant l'adaptateur devolo Magic 2 LAN DINrail dans vos projets de construction, vous pouvez offrir à vos clients une solution technologique de pointe qui améliorera leur expérience de connectivité réseau. En fournissant un réseau haut débit, stable et sécurisé, vous renforcez la valeur ajoutée de vos constructions et contribuez à la satisfaction de vos clients.

Tarifs et disponibilités

devolo Magic 2 LAN DINrail est disponible immédiatement au prix de 159.20€ HT. Pour les professionnels devolo propose une boutique en ligne BtoB avec des remises intéressantes pour toutes commandes en volume.. Pour étendre le réseau, en quelques minutes, devolo propose de connecter sur les prises électriques murales des pièces de vie l'adaptateur CPL devolo Magic 2 WiFi 6 au prix unitaire de 151.92€ HT.

devolo est disponible chez Conrad, Castorama, Boulanger, et bien d’autres enseignes nationales, mais aussi directement sur la boutique devolo.

Pour en savoir plus exit_to_app