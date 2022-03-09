Diagnostic de performance énergétique (DPE) sans mention
Code formation catalogue/site web : C1789
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) indique la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Le DPE sans mention est réalisé en France sur des biens immobiliers et doit être présenté lors de la vente ou location des logements individuels.
Fiche technique
Labels et certifications
- AFNOR
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
- Systèmes
- Chauffage
- Thermique
- Ventilation
- Climatisation
- RT 2012
- Travaux
- Confort thermique
- Programme
- étanchéité à l'air
- Réglementation
- Thermographie
- BEPOS
- DPE
- Génie climatique
- Qualité de l'air intérieur
- Diagnostic Performance Energétique
- Performance énergétique du bâtiment
- Gestion technique
- énergies renouvelables EnR
- Afficher plus
Gestion de votre flotte automobile
Code formation catalogue/site web : C3752 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Maîtriser les leviers de gestion et d’optimisation d'une flotte de véhicules...
Appréhender les nouvelles mobilités pour votre flotte automobile
Code formation catalogue/site web : C4040 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre l’applicabilité réelle des nouvelles mobilités Appréhender...
Eurocode 0 et Eurocode 1 - Bases de calcul des structures
Code formation catalogue/site web : C3630 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre les Eurocodes et leurs objectifs Identifier les évolutions et les...
Eurocode 5 : calcul des structures en bois
Code formation catalogue/site web : C3634 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Dérouler et s'approprier le contenu de l’Eurocode 5 : architecture,...
Eurocode 7 : calcul géotechnique
Code formation catalogue/site web : C3635 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Dérouler et s’approprier le contenu de l'Eurocode 7 : architecture,...
Enjeux du BIM
Code formation catalogue/site web : C4100 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre et appréhender les enjeux et la valeur ajoutée du BIM Connaître...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : opérateur de chantier recyclage
Code formation catalogue/site web : C4604 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’opérateur de chantier à...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement technique recyclage
Code formation catalogue/site web : C4603 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’encadrants techniques à la prévention...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement de chantier recyclage
Code formation catalogue/site web : C4610 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’encadrants techniques à la prévention...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : opérateur de chantier
Code formation catalogue/site web : C3604 Depuis le 01/01/2012, tout salarié affecté à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Présentation des métiers de la construction avec AFNOR Compétences
Les enjeux de la construction sont multiples : innovations, prévention des risques et transformation numérique. Les évolutions réglementaires et concurrentielles impact les entreprises, pour répondre à...