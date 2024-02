DucoBox Energy Comfort HY CO2 - VMC double flux avec QAI

VMC double flux performante, compacte et légère avec récupération de chaleur. La solution parfaite pour les rénovations.



La DucoBox Energy Comfort est un système de ventilation mécanique double flux compacte et légère avec récupération de chaleur. Son débit d’air ajustable jusqu’à une valeur de 325 m³/h fait de cette VMC intelligente et silencieuse la solution double flux parfaite pour les appartements et les bâtiments résidentiels compacts.



Haut rendement



La commande à la demande de la DucoBox Energy Comfort permet un fonctionnement à la fois intelligent et économe en énergie. Les filtres de distribution d’air dynamiques, ainsi que la commande intelligente à la demande en fonction du CO 2 et d’humidité, assurent un rendement exceptionnel dans cet appareil compact.



Interchangeable gauche / droite



La configuration gauche/droite des piquages se réalise via le pupitre de commande et l’action automatique du double by-pass (brevet Duco).



Équilibrage automatique



Cette solution légère ne pèse en outre que 21 kg. En d’autres termes : facile à monter par 1 personne. Le calibrage automatique permet une installation rapide et qualitative de l'appareil.

VMC double flux avec récupération de la chaleur sur l’air extrait

Haut rendement grâce à un échangeur à haute performance

Entrée d’air contrôlée (confort thermique) et filtrée (amélioration de la QAI)

Compact et léger : seulement 21 kg

Interchangeable gauche <-> droite sans intervention physique sur la machine (par software uniquement)

Fonction copie pour construction en série (lotissement)