La DucoBox Silent FR est la VMC simple flux hygrovariable pour la rénovation simple et la box la plus silencieuse d'Europe !

La DucoBox Silent FR remplit deux fonctions dans un Système de Ventilation Naturelle à la Demande Duco : D'une part, il agit comme un ventilateur d'extraction qui évacue l'air pollué par des niveaux de CO2 ou d'humidité trop élevés. D'autre part, il est le « maître », à savoir le cerveau du système. Il reçoit et interprète les signaux provenant des composants « esclaves » (mesures par capteur ou saisie manuelle) et commande le système de ventilation sur cette base. La consommation est très basse grâce au moteur EC modulant silencieux. Apporter de l’air frais et extraire l’air vicié se passe automatiquement. La réglage des débits d'air est en fonction de la mesure d'humitité et/ou CO2, par des capteurs intégrés.



Les avantages :