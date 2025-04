DucoBox Energy Sky : la solution de ventilation pour les espaces compacts

Type de raccordement : 1 x extraction vers l'extérieur (EHA) / 1 x prise d'air de l'extérieur (ODA) / 1 x extraction de l’intérieur (ETA)/ 1 x insufflation vers l’intérieur (SUP).

Label énergétique : A+

Communication : RF et Câblé.

Extensible avec le Duco Connectivity Board 2.0 (voir 'Options et accessoires') pour API REST (local ou cloud) et Modbus TCP (local), tous deux via Ethernet / wifi

Largeur x Hauteur x Profondeur : 670 x 1180 x 295 mm

Poids : 19 kg

Débit / pression : 275 m³/h / 200 Pa

Puissance maximale par moteur : 65 W

Nombre de conduits d'air : 4 x ^ 160