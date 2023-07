Avec les lames modernes en aluminium DucoSun Cubic Design, chaque immeuble acquiert un caractère unique. Le système architectural de protection solaire se caractérise par son design, son aspect contemporain et sa durabilité. Malgré sa forme élancée, le système de protection solaire structurel peut supporter des portées très élevées. En option, des bandes LED peuvent être intégrées dans le profilé en aluminium, ce qui confère une dynamique supplémentaire.



Les lames brise-soleil DucoSun Cubic adoptent une forme rectangulaire, où l’épaisseur de la tranche souligne leur aspect géométrique. Fixes ou orientables, toutes les dispositions et toutes les méthodes de pose sont permises. Très utilisées en brise-soleil vertical (parallèle à la façade), pour des bâtiments à l’esthétique contemporaine et graphique.



Le modèle DucoSun Cubic est disponible avec des lames fixes ou électriquement orientables. Ces lames sont montées sur place dans la structure portante (horizontalement ou verticalement). En fonction de leur type, les lames fixes sont placées sous un angle d'inclinaison de 0° ou 90°. Cela donne, avec la forme rectangulaire de la lame, un effet particulièrement épuré. Lorsque les lames électriquement orientables sont fermées, la protection solaire est optimale. Les lames refermées et la surface de la façade sont alors alignées et constituent ainsi une unité parfaite. Les lames de forme rectangulaire permettent d'obtenir une quantité maximale de lumière naturelle diffuse.