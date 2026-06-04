Duripanel : panneau bois-ciment haute densité

Duripanel est un panneau bois-ciment haute densité conçu pour les applications techniques du bâtiment, de la construction modulaire, de la construction à ossature bois et du génie civil.

Composé de particules de bois minéralisées liées au ciment, Duripanel associe la robustesse d’une matrice ciment à la polyvalence d’un panneau à base de bois. Il offre une solution stable, durable et adaptée aux chantiers nécessitant résistance mécanique, tenue à l’humidité dans des conditions normales d’utilisation, comportement au feu et performance acoustique.

Disponible en plusieurs épaisseurs et finitions, Duripanel peut être utilisé en panneau à bords droits ou en version rainure-languette. Il répond aux besoins des entreprises de construction, bureaux d’études, architectes et acteurs de la construction bois ou modulaire.

Duripanel est particulièrement adapté pour la réalisation de planchers techniques, structures modulaires, contreventements de murs à ossature bois, panneaux de sous-toiture, coffrages perdus, locaux techniques ou habillages de réseaux en intérieur.

Son classement de réaction au feu (B-s1,d0 à A2-s1,d0 selon version) permet de répondre à différents niveaux d’exigence incendie. Sa densité contribue également à de bonnes performances acoustiques, notamment pour la réduction des bruits aériens et des bruits d’impact dans les systèmes associés.

Sans colle urée-formaldéhyde, classé COV A+ et bénéficiant de FDES, Duripanel constitue une solution technique adaptée aux projets recherchant robustesse, durabilité et contribution à des bâtiments plus sains.

Matériaux (détail) :

Particules de bois minéralisées, ciment, additifs fonctionnels

Labels et certifications (détail) :