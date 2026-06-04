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Duripanel : panneau bois-ciment haute densité

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Duripanel est un panneau bois-ciment haute densité conçu pour les applications techniques du bâtiment, de la construction modulaire, de la construction à ossature bois et du génie civil.

Composé de particules de bois minéralisées liées au ciment, Duripanel associe la robustesse d’une matrice ciment à la polyvalence d’un panneau à base de bois. Il offre une solution stable, durable et adaptée aux chantiers nécessitant résistance mécanique, tenue à l’humidité dans des conditions normales d’utilisation, comportement au feu et performance acoustique.

Disponible en plusieurs épaisseurs et finitions, Duripanel peut être utilisé en panneau à bords droits ou en version rainure-languette. Il répond aux besoins des entreprises de construction, bureaux d’études, architectes et acteurs de la construction bois ou modulaire.

Duripanel est particulièrement adapté pour la réalisation de planchers techniques, structures modulaires, contreventements de murs à ossature bois, panneaux de sous-toiture, coffrages perdus, locaux techniques ou habillages de réseaux en intérieur.

Son classement de réaction au feu (B-s1,d0 à A2-s1,d0 selon version) permet de répondre à différents niveaux d’exigence incendie. Sa densité contribue également à de bonnes performances acoustiques, notamment pour la réduction des bruits aériens et des bruits d’impact dans les systèmes associés.

Sans colle urée-formaldéhyde, classé COV A+ et bénéficiant de FDES, Duripanel constitue une solution technique adaptée aux projets recherchant robustesse, durabilité et contribution à des bâtiments plus sains.

Matériaux (détail) :

  • Particules de bois minéralisées, ciment, additifs fonctionnels

Labels et certifications (détail) :

  • Norme produit : EN 634-2 — panneaux de particules liées au ciment.
  • Classement de réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0 selon version.
  • FDES disponibles sur la base INIES.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Panneau de particules de bois liées au ciment conforme à la norme EN 634-2.
Classement de réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0 selon version.
Dimensions : 3100 x 1250 mm et 2600 x 1250 mm pour les panneaux à bords droits, 625 x 1250 mm pour les panneaux rainure-languette.
Épaisseurs : de 8 à 40 mm selon gamme et finition.
Finitions : brut ou calibré (poncé sur les deux faces).
Types de chants : chant droit ou rainure-languette.
Bonne stabilité dimensionnelle.
Bonne résistance à la compression et à la flexion.
Bonne résistance à l’humidité dans des conditions normales d’utilisation.
Bonne résistance aux agressions biologiques.
Bonne isolation acoustique :
Absorption acoustique αw = 0.6*
Affaiblissement acoustique Rw = 55 dB(A)*
Isolement des bruits d’impact Lnw = 50 dB(A)*
Réduction des bruits aériens et des bruits d’impact.

Matériaux

  • Ciment, chaux

Labels et certifications

  • COV A+
  • EN
  • FDES

Divers

Ouvrages d’art : coffrages perdus (poutrelles acier et poutres béton)
Bâtiments : contreventement de murs à ossature bois, planchers techniques, panneaux de sous-toiture
Construction modulaire : structures modulaires, séparation de locaux techniques
Réseaux : habillage de gaines techniques et réseaux en intérieur dans des conditions normales d’utilisation

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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