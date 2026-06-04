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Superboard - Batiweb

Superboard

2 rue Charles-Édouard Jeanneret
78300 POISSY
France
Site web de la marque

Superboard, marque du groupe Etex, fabrique des panneaux de construction polyvalents pour les bâtiments, les infrastructures et les environnements exigeants.

Conçus pour répondre aux exigences des chantiers modernes, les panneaux Superboard associent robustesse, stabilité dans le temps et grande polyvalence d’usage.

Qu’il s’agisse de bâtiments, d’infrastructures ou d’ouvrages techniques, ils apportent une réponse fiable aux contraintes mécaniques, environnementales et réglementaires rencontrées sur le terrain.

La gamme Superboard s’articule autour de deux solutions complémentaires :

  • Eterboard, panneau fibres-ciment haute densité, destiné aux applications techniques les plus exigeantes : coffrages perdus, soubassements, ouvrages hydrauliques, caniveaux techniques, stations d’épuration ou systèmes enterrés.
  • Duripanel, panneau bois-ciment haute densité, adapté aux usages de construction et d’infrastructure : planchers techniques, construction modulaire, ossature bois, contreventement, sous-toitures, coffrages perdus ou habillage de réseaux.

Les panneaux Superboard se distinguent par des forces qui font la différence :

  • Résistants au feu
  • Résistants à l'humidité et aux variations climatiques
  • Restent solides dans le temps
  • Contribuent à des bâtiments plus sains (Classement COV A+)
  • Polyvalents

Avec Superboard, Etex met à disposition des prescripteurs, bureaux d’études, entreprises de travaux, architectes et maîtres d’ouvrage des solutions techniques fiables pour relever les défis des chantiers modernes.

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