Superboard : panneaux polyvalents pour chantiers exigeants

Conçus pour répondre aux exigences des chantiers modernes, les panneaux Superboard associent robustesse, stabilité dans le temps et grande polyvalence d’usage. Qu’il s’agisse de bâtiments, d’infrastructures ou d’ouvrages techniques, ils apportent une réponse fiable aux contraintes mécaniques, environnementales et réglementaires rencontrées sur le terrain.

En fibres-ciment ou bois-ciment, les panneaux haute densité Superboard peuvent être mis en œuvre dans des applications de génie civil, de bâtiment, de construction modulaire, d’ossature bois, de réseaux techniques ou encore de locaux exposés à des contraintes extrêmes (feu, humidité, agressions chimiques).

Eterboard : le panneau fibres-ciment haute densité pour les applications techniques exigeantes

Eterboard est un panneau fibres-ciment haute densité destiné aux applications techniques du bâtiment et du génie civil. Composé de ciment, de charges minérales, de fibres naturelles et d’additifs fonctionnels, il est doublement comprimé puis autoclavé. Ce procédé lui confère une structure dense, stable et durable.

Son principal atout réside dans sa capacité à répondre à des environnements difficiles : humidité, feu, gel, variations de température ou atmosphères agressives. Classé A2-s1,d0, Eterboard offre une résistance au feu intrinsèque, sans traitement ignifuge rapporté. Il présente également une bonne stabilité dimensionnelle face à l’eau et aux variations climatiques.

Sur chantier, Eterboard trouve sa place dans des applications telles que les coffrages perdus, les ouvrages d’art, les soubassements enterrés, les caniveaux techniques, les réseaux enterrés, les ouvrages hydrauliques, les stations d’épuration ou encore les compartimentages techniques.

Sa résistance aux moisissures, bactéries, insectes et à de nombreux agents chimiques en fait une solution pertinente pour les ouvrages exposés à des conditions d’usage sévères. Il constitue ainsi une alternative technique aux matériaux plus lourds ou plus sensibles aux dégradations, lorsque les contraintes de feu, d’eau, de stabilité ou de durabilité sont déterminantes.

Mise en œuvre d’Eterboard en coffrage perdu Mise en œuvre d’Eterboard en cloison technique

Duripanel : le panneau bois-ciment haute résistance pour le génie civil et la construction

Duripanel est un panneau bois-ciment haute densité composé de particules de bois minéralisées liées au ciment. Fortement comprimé, il associe la robustesse d’une matrice ciment à la polyvalence d’un panneau à base de bois.

Il est particulièrement adapté aux besoins de la construction modulaire, de la construction à ossature bois, des planchers techniques, des panneaux de sous-toiture, du contreventement, des locaux techniques ou encore de certains usages en génie civil.

Avec un classement feu B-s1, d0 ou A2-s1,d0 selon les versions, Duripanel est adapté aux bâtiments nécessitant une protection incendie adaptée. Il présente une bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l’humidité, aux variations de températures et aux environnements agressifs (moisissures, bactéries, insectes, agressions chimiques). Sa densité contribue également à de bonnes performances acoustiques dans les systèmes associés.

Disponible en plusieurs épaisseurs, Duripanel est proposé en version brute ou calibrée, à bords droits ou avec assemblage rainure-languette pour certaines applications de planchers. Cette diversité facilite son intégration dans des systèmes constructifs variés, du bâtiment traditionnel aux structures préfabriquées.

Mise en œuvre de Duripanel en contreventement des constructions à ossature bois Mise en œuvre de Duripanel en plancher technique

Des panneaux résistants au feu, à l’humidité et aux agressions chimiques

Avec leur matrice ciment, les panneaux Superboard apportent une réponse robuste aux contraintes des environnements extrêmes :

Résistance au feu : classés A2-s1,d0 ou B-s1,d0, les panneaux Superboard apportent une résistance au feu intrinsèque, sans traitement ni système multicouche complexe.

: classés A2-s1,d0 ou B-s1,d0, les panneaux Superboard apportent une résistance au feu intrinsèque, sans traitement ni système multicouche complexe. Résistance à l’humidité et aux variations de température : très faibles variations dimensionnelles.

: très faibles variations dimensionnelles. Résistance aux environnements agressifs : les panneaux Superboard sont insensibles aux organismes vivants (moisissures, bactéries, insectes, vermine) et résistent à de nombreux agents chimiques présents dans les environnements industriels.

: les panneaux Superboard sont insensibles aux organismes vivants (moisissures, bactéries, insectes, vermine) et résistent à de nombreux agents chimiques présents dans les environnements industriels. Résistance mécanique : grâce à leur structure dense et minérale, les panneaux Superboard résistent à la compression et à la flexion, tout en restant plus légers et plus faciles à mettre en œuvre que des solutions massives en béton

Des matériaux non polluants, contribuant à des bâtiments plus sains

Au-delà des performances techniques, Superboard répond également aux attentes croissantes en matière de qualité sanitaire des matériaux. Dans les ERP, les établissements d’enseignement, les bâtiments de santé, les locaux techniques fermés ou les modules préfabriqués, le choix des composants participe directement à la qualité de l’air intérieur.

Les panneaux Superboard sont classés COV A+ et ne contiennent pas de colle urée-formaldéhyde. Ils peuvent ainsi contribuer à la conception de bâtiments plus sains, tout en conservant les exigences de robustesse, de stabilité et de durabilité attendues sur les chantiers techniques.