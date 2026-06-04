Eterboard : panneau fibres-ciment haute densité

Eterboard est un panneau fibres-ciment haute densité conçu pour les applications techniques du bâtiment, des infrastructures et du génie civil.

Il répond aux besoins des chantiers soumis à de fortes contraintes : humidité, feu, variations climatiques, agressions biologiques, environnements industriels ou sollicitations mécaniques. Grâce à sa composition minérale et à son procédé de fabrication, Eterboard offre une structure dense, stable et durable.

Le panneau est particulièrement adapté aux coffrages perdus, aux ouvrages d’art, aux soubassements enterrés, aux caniveaux techniques, aux réseaux enterrés, aux ouvrages hydrauliques et aux stations d’épuration. Il peut également être utilisé pour des séparateurs techniques, des protections d’isolants en soubassement ou des équipements exposés à des ambiances humides.

Son classement de réaction au feu A2-s1,d0 en fait une solution pertinente lorsque la sécurité incendie est un critère déterminant. Eterboard conserve une bonne stabilité dimensionnelle face à l’eau, à l’humidité, aux variations de température et aux cycles gel/dégel.

Autoportant, il constitue une alternative aux solutions plus lourdes en béton pour certaines applications techniques. Sa résistance aux moisissures, bactéries, insectes et à de nombreux agents chimiques le rend particulièrement adapté aux environnements agressifs.

Classé COV A+ et sans colle urée-formaldéhyde, Eterboard contribue aussi à la qualité sanitaire des ouvrages. Il s’adresse aux bureaux d’études, entreprises de travaux, prescripteurs, maîtres d’ouvrage et acteurs du génie civil recherchant un panneau technique fiable, durable et polyvalent.

Matériaux (détail) :

Ciment, charges minérales, fibres naturelles, additifs fonctionnels

Labels et certifications (détail) :