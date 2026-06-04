Eterboard : panneau fibres-ciment haute densité
Eterboard est un panneau fibres-ciment haute densité conçu pour les applications techniques du bâtiment, des infrastructures et du génie civil.
Il répond aux besoins des chantiers soumis à de fortes contraintes : humidité, feu, variations climatiques, agressions biologiques, environnements industriels ou sollicitations mécaniques. Grâce à sa composition minérale et à son procédé de fabrication, Eterboard offre une structure dense, stable et durable.
Le panneau est particulièrement adapté aux coffrages perdus, aux ouvrages d’art, aux soubassements enterrés, aux caniveaux techniques, aux réseaux enterrés, aux ouvrages hydrauliques et aux stations d’épuration. Il peut également être utilisé pour des séparateurs techniques, des protections d’isolants en soubassement ou des équipements exposés à des ambiances humides.
Son classement de réaction au feu A2-s1,d0 en fait une solution pertinente lorsque la sécurité incendie est un critère déterminant. Eterboard conserve une bonne stabilité dimensionnelle face à l’eau, à l’humidité, aux variations de température et aux cycles gel/dégel.
Autoportant, il constitue une alternative aux solutions plus lourdes en béton pour certaines applications techniques. Sa résistance aux moisissures, bactéries, insectes et à de nombreux agents chimiques le rend particulièrement adapté aux environnements agressifs.
Classé COV A+ et sans colle urée-formaldéhyde, Eterboard contribue aussi à la qualité sanitaire des ouvrages. Il s’adresse aux bureaux d’études, entreprises de travaux, prescripteurs, maîtres d’ouvrage et acteurs du génie civil recherchant un panneau technique fiable, durable et polyvalent.
Matériaux (détail) :
- Ciment, charges minérales, fibres naturelles, additifs fonctionnels
Labels et certifications (détail) :
- Classement de réaction au feu : A2-s1,d0.
- Norme produit : NF EN 12467/IN2 — plaques planes en fibres-ciment.
- Classement COV A+ : sans colle urée-formaldéhyde.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Panneau fibres-ciment haute densité conforme à la norme NF EN 12467/IN2 (plaques planes en fibres-ciment).
Classement de réaction au feu : A2-s1,d0.
Catégorie de durabilité A (Résistance à la chaleur, à une humidité élevée et à un gel sévère).
Dimensions : 2520 x 1240 mm.
Épaisseurs : 6 à 18 mm.
Densité : 1580 kg/m³ pour les épaisseurs inférieures à 20 mm ; 1550 kg/m³ pour les épaisseurs supérieures ou égales à 20 mm.
Résistance en flexion à l’état sec à l’air : jusqu’à 32 N/mm² selon orientation et épaisseur.
Module d’élasticité en flexion : jusqu’à 15 000 N/mm² selon orientation et épaisseur.
Coefficient de conductivité thermique : 0,36 W/m.K.
Bonne stabilité dimensionnelle face à l’eau, à l’humidité et aux variations de température.
Matériaux
- Ciment, chaux
Labels et certifications
- COV A+
- EN
- NF
Divers
Ouvrages d’art : coffrages perdus (poutrelles acier et poutres béton)
Bâtiments : soubassements isolés enterrés, protections en soubassement, planchers techniques
Réseaux : couvercles et compartimentage de caniveaux, dalles de répartition sur réseaux enterrés, gaines techniques
Systèmes enterrés : coffrages de fondations de poteaux électriques, coffres de projecteurs extérieurs
Environnements agressifs : tranquillisateurs de stations d’épuration, compartimentage de fosses septiques, cloisonnement d’ouvrages hydrauliques
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Bâtiment
- Panneaux
- Plaque
- Fibres-ciment
- Superboard
- Afficher plus
Duripanel : panneau bois-ciment haute densité
Duripanel est un panneau bois-ciment haute densité conçu pour les applications techniques du bâtiment, de la construction modulaire, de la construction à ossature bois et du...