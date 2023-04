TOUPRET CELLULOSIQUE, Enduit de rebouchage et de collage en poudre, intérieur, pour application manuelle

Toupret Cellulosique est un enduit de rebouchage et de collage en poudre, intérieur, pour application manuelle. Cellulosique s’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements muraux. Cellulosique permet de reboucher, sceller et coller les corniches en staff.

Avantages produit :

À base de cellulose

Reboucher, sceller et coller

Excellent tack

Adhérence sur fonds bloqués

Coller des corniches en staff

Labels et Certifications :