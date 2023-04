EDIL-Poutrelle : gamme complète de poutrelles précontraintes

Moulées en usine, les poutrelles précontraintes EDIL-Poutrelles sont conçues en France, dans l’usine Edilteco® du Pontet (84). Des bancs de fabrication produisent quotidiennement les poutrelles en béton. La précontrainte est exercée par armature adhérente par l’intermédiaire de câbles composés de torons insérés à l’intérieur du béton, dans l’axe de la poutrelle. Cette technique vise à supprimer la précontrainte latérale. Les poutrelles sont parfaitement droites, sans contre-flèche latérale.



Une gamme certifiée NF



Conçues en T inversé avec un crantage bi-alterné sur le dessus et des armatures dépassantes de chaque extrémité de la poutrelle, une attention particulière est portée sur la finition des poutrelles. Certes, ce produit n’est pas apparent mais Edilteco® s’efforce de fournir un produit parfaitement fini. Ainsi, les poutrelles précontraintes Edilteco® sont contrôlées à chaque étape de fabrication. Cette parfaite maîtrise des finitions leur assure une épaisseur de talon sans accumulation de béton et des abouts de poutrelle parfaitement droits, notamment par l’utilisation de séparateurs en PSE lors du moulage.

Conçue dans les règles de l’art, la gamme EDIL-Poutrelles respecte l’ensemble des exigences du référentiel DTU 23.5. Certifiée conforme au référentiel de certification NF 395 Poutrelles en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et entrevous, cette gamme assure d’excellentes performances à la flexion et garantit la réalisation de planchers robustes, stables et durables dans le temps.



3 gammes pour des applications polyvalentes



Avec ou sans étais, les poutrelles Edilteco® sont polyvalentes. La gamme est volontairement limitée mais permet de réaliser toutes les solutions de planchers (standards, thermiques, acoustiques), en neuf comme en rénovation. Il existe 3 gammes de poutrelles et chacune rassemble plusieurs types de poutrelles. Chaque gamme commence par « DP » suivi de la hauteur de la poutrelle (de 110 à 130) et du type de précontrainte. La gamme RE est dotée d’un renfort en acier passif permettant de gagner en portée sans étai.



Elles permettent d’atteindre de grandes portées 5,10 m de long sans étais et 8,30 m avec étais, qui offrent une grande liberté de conception des bâtiments en réduisant sensiblement la nécessité de murs de refend.

Du fait de l’attention portée à la qualité de fabrication, la gamme EDIL-Poutrelle est en mesure de supporter des charges importantes.



Un service de préconisation



Le bureau d’étude Edilteco® est consulté pour l’ensemble des « projets d’études plancher ». Son intervention est primordiale car il va garantir la faisabilité et la réalisation d’un projet structurel de plancher.

Avec un temps de réponse de 48 à 72 heures, la réactivité du bureau d’étude Edilteco® est fortement appréciée des négociants, maîtres d’ouvrage, constructeurs, architectes, maîtres d’oeuvre, entreprises de maçonnerie, etc.



Pour ce faire, il va entres autres, analyser, interpréter et réaliser l’étude de plans de mise en oeuvre, conformément aux exigences de la règlementation en vigueur des planchers. Sur la base de la localisation du chantier, des charges structurelles et des charges d’utilisation, le bureau d’étude sera en mesure de concevoir les dessins traitant des différents composants industrialisés du bâtiment et de réaliser le chiffrage et les dimensionnements d’éléments planchers et préfabriqués.



EDIL-Poutrelle fait partie de la gamme planchers d’Edilteco®. Cette gamme rassemble une offre de systèmes constructifs complets avec des entrevous, des correcteurs et rupteurs de pont thermique, des poutres et des prélinteaux.

Distribués auprès des négoces matériaux, ce sont de produits dotés d’excellentes performances mécaniques.